Актер Стивен Сигал не откажется от гражданства России

Американский актер Стивен Сигал не станет отказываться от гражданства России, несмотря на то, что ежедневно сталкивается с русофобией. Об этом он заявил РИА «Новости».

«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — сказал он.

Однако звезда боевиков, будучи спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, подумывает о смене должности. Он сообщил, что обсуждает необходимость «изменить позицию в плане того, что было ранее поручено», так как отношения стран стали очень напряженными.

Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. С тех пор он принял активное участие в общественной жизни страны: помог в сохранении Байкала, посетил Крым и Бурятию, вступил в партию и подготовил поправки в Уголовный кодекс РФ за экологические преступления.