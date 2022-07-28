Актер Стивен Сигал не откажется от гражданства России
Актер Стивен Сигал останется гражданином России, несмотря на русофобию
Американский актер Стивен Сигал не станет отказываться от гражданства России, несмотря на то, что ежедневно сталкивается с русофобией. Об этом он заявил РИА «Новости».
«Во-первых, я никогда не откажусь от российского паспорта. И второе, я сталкиваюсь с русофобией каждый день», — сказал он.
Однако звезда боевиков, будучи спецпредставителем МИД РФ по гуманитарным связям между Россией и США, подумывает о смене должности. Он сообщил, что обсуждает необходимость «изменить позицию в плане того, что было ранее поручено», так как отношения стран стали очень напряженными.
Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. С тех пор он принял активное участие в общественной жизни страны: помог в сохранении Байкала, посетил Крым и Бурятию, вступил в партию и подготовил поправки в Уголовный кодекс РФ за экологические преступления.