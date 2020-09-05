Стивен Сигал приехал с визитом Крым
Американский актер и спецпредставитель министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений Стивен Сигал приехал в Крым. Фотографию с мастером боевых единоборств на своей странице во «ВКонтакте опубликовал глава республики Сергей Аксенов.
Он написал, что рад приветствовать гостя на полуострове.
Ранее Сигал стал послом туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Сам он не раз говорил о своем интересе к античной истории и культуре.
Актера на полуостров приглашали и ранее. В феврале прошлого года спикер парламента Крыма рассказал, что познакомился со Стивеном Сигалом на инвестиционном форуме в Сочи и пригласил его в гости.
Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. Он часто приезжает в Россию и много раз говорил о своей симпатии к стране.
Специальным представителем МИД по российско-американским гуманитарным связям он стал летом 2018 года.