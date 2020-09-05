Стивен Сигал приехал с визитом Крым

Он написал, что рад приветствовать гостя на полуострове.

Ранее Сигал стал послом туристического проекта «Золотое кольцо Боспорского царства». Сам он не раз говорил о своем интересе к античной истории и культуре.

Актера на полуостров приглашали и ранее. В феврале прошлого года спикер парламента Крыма рассказал, что познакомился со Стивеном Сигалом на инвестиционном форуме в Сочи и пригласил его в гости.

Стивен Сигал стал гражданином России в ноябре 2016 года. Он часто приезжает в Россию и много раз говорил о своей симпатии к стране.

Специальным представителем МИД по российско-американским гуманитарным связям он стал летом 2018 года.