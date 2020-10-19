Путин поблагодарил Сигала за помощь Байкалу
Об этом программе российскому лидеру рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Шестаков заявил положительной динамике. Сокращение популяции удалось остановить. Кроме того, заметен даже небольшой рост.
Глава ведомства отметил, что в 2023–2025 годах возможно будет говорить даже об открытии промышленного рыболовства.
«Стивен Сигал принимал участие в этой акции?» — спросил президент.
Шестаков ответил утвердительно. После того глава государства попросил передать слова благодарности звезде Голливуда.
Летом 2020 года появилась информация о том, что Сигал посетил Бурятию и собирался отправиться на Байкал. После этого появилась информация, что актер будет руководить федеральным экологическим проектом. Одной из главных задач называлось сохранение озера Байкал и введение уголовной ответственности за загрязнение окружающей его территории.