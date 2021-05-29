Стивен Сигал вступил в российскую партию

Голливудский актер и спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал официально вступил в партию «Справедливая Россия — За правду». Об этом сообщило РИА «Новости».

Актеру вручили партийный билет на заседании палаты депутатов объединенной партии.

До этого Сигал входил в партию «За правду», теперь же вместе с командой сопредседателя справороссов Захара Прилепина он присоединился к «Справедливой России — За правду». Актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно уделяя внимание борьбе против загрязнения природы, говорили в пресс-службе партии. В частности, он отвечает за сохранение Байкала

Сигал не будет баллотироваться в Госдуму, потому что у него американское гражданство. Российское гражданство он получил в ноябре 2016 года. Паспорт ему вручил лично президент РФ Владимир Путин.

В 2018-м актер предложил себя на место губернатора Приморского края. Позднее первый вице-спикер Госдумы от КПРФ Иван Мельников заявил, что коммунисты не намерены выдвигать артиста в руководители этого региона.

По закону, получить членство в политической партии вправе граждане РФ старше 18 лет.

Партия «За правду» 22 февраля объединилась со «Справедливой Россией» и «Патриотами России».