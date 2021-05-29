Стивен Сигал разработал закон для России

Американский актер Стивен Сигал разработал поправки, ужесточающие статьи УК РФ об экологических преступлениях. Об этом сайту «Открытые медиа» сообщила представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Елизавета Кондакова.

Собеседница отметила, что актер представит свой законопроект 29 мая на первом заседании палаты депутатов политического объединения, в ряды которого его собрались принять. По словам Кондаковой, Сигал предложил давать реальные сроки и лишать права занимать определенные должности за загрязнение воды и атмосферы, которое нанесло природе ущерб средней тяжести.

О том, что Стивен Сигал захотел вступить в партию «Справедливая Россия — За правду», стало известно накануне. В пресс-службе партии рассказали, что голливудскому актеру дадут партбилет 29 мая в Москве.

В прошлом году он побывал в Крыму и возглавил федеральный экологический проект, основной задачей которого является сохранение озера Байкал. Актер получил российское гражданство в 2016 году. Путин вручил ему паспорт лично.