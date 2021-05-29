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    29 мая 2021, 10:26

    Стивен Сигал разработал закон для России

    Андрей Иванов

    Американский актер Стивен Сигал разработал поправки, ужесточающие статьи УК РФ об экологических преступлениях. Об этом сайту «Открытые медиа» сообщила представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Елизавета Кондакова.

    Стивен Сигал разработал закон для России

    Собеседница отметила, что актер представит свой законопроект 29 мая на первом заседании палаты депутатов политического объединения, в ряды которого его собрались принять. По словам Кондаковой, Сигал предложил давать реальные сроки и лишать права занимать определенные должности за загрязнение воды и атмосферы, которое нанесло природе ущерб средней тяжести.

    О том, что Стивен Сигал захотел вступить в партию «Справедливая Россия — За правду», стало известно накануне. В пресс-службе партии рассказали, что голливудскому актеру дадут партбилет 29 мая в Москве.

    В прошлом году он побывал в Крыму и возглавил федеральный экологический проект, основной задачей которого является сохранение озера Байкал. Актер получил российское гражданство в 2016 году. Путин вручил ему паспорт лично.