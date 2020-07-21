Стивен Сигал прилетел в Бурятию. Фото

Голливудский актер Стивен Сигал, получивший гражданство РФ, прилетел в Бурятию. Американская знаменитость проведет на Урале неделю: встретится с молодыми спортсменами и посетит озеро Байкал.

Самолет с Сигалом приземлился в аэропорту Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Сойдя с трапа, актер признался, что рад побывать на бурятской земле. Его встретил глава республики Алексей Цыденов и девушки в народных костюмах с хлебом-солью.

Источник фото: пресс-служба правительства Бурятии

Сигал планирует посетить Иволгинский дацан, который является центром буддийской традиционной Сангхи России. Там он проведет обучающую тренировку с местными спортсменами.

За неделю, которую актер проведет в Бурятии, он намерен побывать на озере Байкал и познакомиться с культурой и традициями старообрядцев в Тарбагатайском районе.

Стивен Сигал получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин. В августе 2018 года его назначили на должность специального представителя МИД России по вопросам российско‐американских гуманитарных связей.