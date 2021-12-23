Зимний фестиваль откроют на площади у главного храма ВС в Подмосковье. Гостей ждут хаски и квадроциклы

Каток, тюбинговые горки, квадроциклы, упряжки с хаски, чайные домики и фильмы — все это ждет гостей Зимнего фестиваля в Подмосковье. Он начнется уже 26 декабря в Одинцове и станет центральной новогодней площадкой региона. В программе — ледовое шоу и салют.

Фестиваль развернется на Соборной площади перед главным храмом Вооруженных сил России. Уже 26 декабря здесь зажгут огоньки центральной новогодней елки в Подмосковье, а после небо украсит праздничный салют.

Гости окунутся в атмосферу зимней сказки, ведь вокруг храма установят световые арки и засверкают гирлянды, а на уличных экранах покажут лучшие в России новогодние фильмы.

Для жителей и гостей Подмосковья выступят военный оркестр Министерства обороны, творческий коллектив Центрального дома российской армии имени Фрунзе и другие коллективы.

Хоккей и фигуристы

Ценители спорта смогут понаблюдать здесь за товарищеским хоккейным матчем между юниорами ЦСКА из Москвы и СКА из Санкт-Петербурга.

Выступят воспитанники школ фигурного катания ЦСКА. Вместе с тем на лед выйдут олимпийский чемпион по художественной гимнастике Никита Нагорный, легенда отечественного хоккея Вячеслав Фетисов.

Гости смогут бесплатно взять напрокат коньки и отправиться на каток. Всю территорию украсят праздничными огнями и елями, а в центре разместят большой световой шатер.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».