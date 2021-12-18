Этой зимой в Подмосковье откроются 190 общественных катков. Вот как они выглядят

Этой зимой для жителей и гостей Подмосковья откроют 448 катков и хоккейных коробок. Они будут работать в 71 парке, создавая уют и праздничную атмосферу. Посетителей ждут новогодние мелодии, горячие напитки, теплые раздевалки и прокат коньков.

Всегда в области откроют 190 катков для массового катания и 258 хоккейных коробок.

Впервые бесплатные катки появятся на Центральной площади в Домодедове, в парках «Питомник» Серпухова, «Наташинские пруды» в Люберцах, Малевича в Одинцове и 30-летия Победы в Орехово-Зуеве.

Все ледовые площадки оформят в едином стиле проекта «Зима в Подмосковье». Гостям предложат прокат инвентаря, камеры для хранения вещей и услуги по заточке коньков. Рядом будут работать удобные туалеты и красочные палатки с угощениями.

Сердцем каждого катка будет новогодняя елка. Она возвысится минимум на семь метров. Праздничную атмосферу создадут и гирлянды, огоньки, музыка, инсталляции.

При этом 44 катка подключатся к ежегодной акции «Почта Деда Мороза». Дети смогут отправить письма тому, без кого главный зимний праздник не ассоциировался бы с волшебством.

На самых крупных и современных катках Московской области выступят звездные фигуристы. Это шоу «Ледниковый период», которое спродюсировал чемпион Европы и мира по танцам на льду Илья Авербух.

Для любителей спорта и активного досуга развернут сразу 258 хоккейных коробок. Там обустроят профессиональные бортики, освещение, звуковое оборудование.

Все желающие могут покататься на коньках в парках «Патриот», «Раздолье», «Пехорка», «Скитские пруды», «Березовая роща», в Центральном парке Реутова, парке имени Талалихина и еще многих других.

Зимой жители и гости области смогут найти развлечения на любой вкус — от горнолыжных курортов до музея десерта. О самых интересных местах мы рассказываем в рубрике «Зима в Подмосковье».