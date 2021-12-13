Стал известен любимый новогодний фильм россиян

«Ирония судьбы, или С легким паром!» по-прежнему занимает первое место в рейтинге любимых новогодних фильмов россиян. Рейтинг составил ВЦИОМ. Больше половины опрошенных в праздники предпочитают смотреть советское кино.

По данным Центра изучения общественного мнения, 56% россиян в дни новогодних каникул смотрят советские фильмы. Современное российское кино выбирают 19%. Иностранное — 17%. Оставшиеся 28% респондентов смотрят любые фильмы.

Любимый новогодний фильм россиян по-прежнему «Ирония судьбы, или С легким паром!». За комедию Эльдара Рязанова проголосовали 33% опрошенных. На втором месте с большим отрывом американская лента «Один дома» — ее выбрали 12%. Третье место в рейтинге делят комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика», а также «Елки». За эти фильмы отдали свои голоса по 8% опрошенных. В рейтинг также попали «Карнавальная ночь», «Джентльмены удачи» и «Чародеи».

Центр изучения общественного мнения опросил 1600 респондентов.