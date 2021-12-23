Фигуристы бесплатно покажут шоу «Ледниковый период» на 5 катках Подмосковья в выходные

Шоу «Ледниковый период» бесплатно показали уже на многих ледовых площадках Подмосковья в декабре, а в ближайшие выходные фигуристы выступят еще на пяти катках. Продюсер зимней программы в регионе — заслуженный мастер спорта России Илья Авербух.

В эти выходные, 25 и 26 декабря, жителей ждут заключительные выступления шоу «Ледниковый период» в Подмосковье. Вход свободный — нужно лишь выбрать площадку и прийти, чтобы погрузиться в атмосферу зимней сказки.

На лед выйдут Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Иван Колесников, Максим Шабалин, Албена Денкова, Максим Ставиский, Александр Энберт, Агата Муцениеце, Макар Запорожский, Артем Федорченко, Екатерина Боброва, Оксана Домнина и Алексей Усков.

Уже 25 декабря шоу покажут в Одинцове и Красногорске, а 26-го — в Королеве и Сергиевом Посаде.

Куда идти 25 декабря?

В субботу «Ледниковый период» удастся бесплатно увидеть в деревне Раздоры. Это городской округ Одинцово. Фигуристы выступят на катке в парке Малевича, начало в 17:00.

Шоу покажут и в Путилкове. Это городской округ Красногорск, каток на улице 70-летия Победы. Все начнется а 20:00.

Еще одним местом в Красногорске, где фигуристы выступят в этот день, станет стадион «Зоркий» по адресу: Речная улица, дом № 37. Шоу начнется в 20:30.

Где шоу покажут 26-го?

В воскресенье зрителей ждут в парке «Скитские пруды» — это владение 151 на Вифанской улице в Сергиевом Посаде. Начало в 17:00.

Шоу развернется и в Центральном парке имени Калинина в Королеве. Адрес: дом № 1, улица Терешковой. Спортсмены выйдут на лед в 20:00.

Ранее «Ледниковый период» показали в Химках, Богородском, Черноголовке, Долгопрудном, Щелкове, Серпухове, Балашихе, Люберцах, Домодедове.