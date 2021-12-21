21 декабря 2021, 16:47
Каток и тюбинговые горки откроют у Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье 26 декабря
Каток вблизи Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье откроется 26 декабря. Заработают и тюбинговые горки, самая длинная из которых протянется на 60 метров.
В комитете по туризму Московской области отметили, что в этот день на Соборной площади у храма состоится большой зимний фестиваль.
Это означает, что гостям будут доступны главные развлечения сезона — каток и горки для катания на тюбингах.
Доступ на каток и прокат коньков для всех желающих будут предоставлять бесплатно
комитет по туризму Подмосковья.
Это стало частью большого губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», благодаря которому в области откроют свыше 300 катков и почти 150 тюбинговых горок.
В комитете отметили, что каток у Главного храма Вооруженных сил разделят на основную и детскую зоны.