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    21 декабря 2021, 16:47

    Каток и тюбинговые горки откроют у Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье 26 декабря

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Каток вблизи Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье откроется 26 декабря. Заработают и тюбинговые горки, самая длинная из которых протянется на 60 метров.

    Каток и тюбинговые горки откроют у Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье 26 декабря | Изображение 1

    В комитете по туризму Московской области отметили, что в этот день на Соборной площади у храма состоится большой зимний фестиваль.

    Это означает, что гостям будут доступны главные развлечения сезона — каток и горки для катания на тюбингах.

    Доступ на каток и прокат коньков для всех желающих будут предоставлять бесплатно

    комитет по туризму Подмосковья.

    Это стало частью большого губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», благодаря которому в области откроют свыше 300 катков и почти 150 тюбинговых горок.

    В комитете отметили, что каток у Главного храма Вооруженных сил разделят на основную и детскую зоны.