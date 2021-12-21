Каток и тюбинговые горки откроют у Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье 26 декабря

Каток вблизи Главного храма Вооруженных сил в Подмосковье откроется 26 декабря. Заработают и тюбинговые горки, самая длинная из которых протянется на 60 метров.

В комитете по туризму Московской области отметили, что в этот день на Соборной площади у храма состоится большой зимний фестиваль.

Это означает, что гостям будут доступны главные развлечения сезона — каток и горки для катания на тюбингах.

Доступ на каток и прокат коньков для всех желающих будут предоставлять бесплатно комитет по туризму Подмосковья.

Это стало частью большого губернаторского проекта «Зима в Подмосковье», благодаря которому в области откроют свыше 300 катков и почти 150 тюбинговых горок.

В комитете отметили, что каток у Главного храма Вооруженных сил разделят на основную и детскую зоны.