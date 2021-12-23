Жителям Подмосковья назвали топ-10 мест, где катают на оленях и хаски

Зима у многих ассоциируется с хаски и оленями. Провести новогодние каникулы на свежем воздухе можно в Московской области. Подборку похожих на сказку мест составили в региональном комитете по туризму.

Катание на собачьей или оленьей упряжке в пресс-службе ведомства назвали отличным способом отдохнуть и пообщаться с добродушными животными.

В топ-10 комитет включил этнопарк «Кочевник» в Сергиево-Посадском округе. Северные олени в нем постоянно не живут — приезжают в гости. Зимой посетителям предлагают катание на нартах в оленьей упряжке по лесу.

Кусочком Севера в Подмосковье стала ферма «Северный олень» в Орехово-Зуевском округе. На территории хозяйства живут более десятка животных. В конце декабря и на период зимних каникул на ферме устраивают тематическую новогоднюю программу: катают на оленях, дарят подарки и проводят конкурсы с Дедом Морозом и бабой Ягой.

На оленьей ферме Walkservice в Дзержинском в программу посещения включили экскурсию по освоению Севера, общение с животными и катание на оленьих упряжках. Гостям обещают запоминающиеся фото и сертификат на два спуска на «ватрушках» в подарок.

Понаблюдать за животными в среде обитания можно на ферме ZooOleni в Рузском округе. Здесь они свободно гуляют по территории. На ферме живут олени, маралы, лани, белки, ослик и другие обитатели лесов и полей.

Выходные на природе советуют провести на зооферме «Шихово» в Дмитровском округе. Тут ждут и экскурсии, и общение с дружелюбными животными, и фермерские продукты, и катание на собачьих упряжках.

По предварительной записи можно отправиться в путешествие с собаками в хаски-деревне «Рузская Аляска». Трассы тут разные, самая длинная — 40 километров, и проходят по невероятно живописным местам округа.

В питомнике «Дом Хаски» в Сергиево-Посадском округе рассказывают о ездовых собаках и о том, как правильно запрягать упряжку. С хвостатыми питомцами разрешают обниматься, фотографироваться и ходить в походы.

Настоящая спортивная упряжка из 14 ездовых хаски ждет любителей зимних прогулок в питомнике «Стая Люпина» в Серпуховском округе. Управляют ими заслуженные спортсмены ездового спорта.

Прогулку по заснеженному лесу обещают в фамильном питомнике «Артемов» в Дмитровском городском округе. Перед выходом на трассу с собаками познакомят и поведут обязательный инструктаж. Нартами дадут управлять, но под присмотром инструктора.

О культуре и быте коренных народов крайнего Севера расскажут в этнокультурном комплексе «Хаски парк» в Раменском округе. Здесь можно пообщаться с хаски, покататься на упряжках и даже потанцевать с шаманом и побывать в настоящем чуме.