Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 48%

В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу за неделю поднялся до 48%. Об этом со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19 написало РИА «Новости».

Неделю назад уровень коллективного иммунитета оценивался в 46,8%.

В России провели 57,26 миллиона полных циклов вакцинации. Первым компонентом прививали более 60 миллионов раз.

По оценке Роспотребнадзора, для достижения коллективного иммунитета к коронавирусу нужно, чтобы вакцинацию прошли не менее 80% взрослого населения. Вице-премьер Татьяна Голикова говорила, что это свыше 90 миллионов человек.

Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил о разработке лекарств от коронавирусной инфекции. Он сказал, что препараты появятся в ближайшее время.

Врач Владимир Зайцев ранее рассказал, при каких симптомах ковида нужно вызывать скорую.

Правительство РФ между тем решило продлить до конца года розыгрыш по 100 тысяч рублей среди россиян, привитых от коронавируса.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович ранее посоветовала людям с ослабленным иммунитетом ревакцинироваться спустя шесть месяцев.