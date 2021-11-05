Розыгрыш по 100 тысяч рублей среди привитых россиян продлили до конца года

Власти продлили розыгрыш по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса россиян до 31 декабря. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщили на сайте правительства РФ.

Число победителей, которые получат по 100 тысяч рублей, теперь увеличится до двух тысяч человек.

Розыгрыш стартовал 1 сентября. Его хотели завершить 1 декабря. Но сегодня в кабмине решили продлить лотерею.

Оператором лотереи выступило АО «Гознак». Данные участников розыгрыша берут по уникальному номеру записи из Единого регистра вакцинированных.

Победителей случайным образом определяет компьютерная программа. Номера победивших сертификатов публикуют на сайте «Бонус за здоровье». Узнать о призе также можно в личном кабинете на портале госуслуг или в приложении. В случае выигрыша получить 100 тысяч рублей можно только на карту «Мир». Для этого нужно указать ее номер на «Госуслугах». Сделать это необходимо в течение трех месяцев после уведомления о призе. Деньги поступят на счет автоматически.

Ранее в Хабаровском крае решили разыграть среди привитых три тонны угля.