Россиянам объяснили, при каких симптомах COVID-19 нужно вызывать скорую

Вызывать скорую нужно при определенных симптомах ковида. Об этом в беседе с ИА Nation News рассказал лор-врач высшей категории, руководитель лор-клиники Владимир Зайцев.

Он отметил, что на фоне пандемии нагрузка на скорую помощь резко возросла. Но самое важное, что количество обращений, не требующих экстренного вмешательства, достигло 95%.

«Есть паникеры, которые при ухудшении самочувствия начинают буквально забивать диспетчерские звонками. Но нужно понимать, что обращаться следует только по конкретным показаниям», — заявил врач.

Первый симптом, требующий вызова скорой, — это ощущение удушья и нехватки воздуха. Когда сложно сделать вдох или выдох. Второй симптом похож на первый — ощущение сильного давления, которое также выражается в нехватке воздуха.

В третьему признаку специалист отнес отек легких. И четвертый — очень высокая температура, например 39,5 или 40. Особенно это касается случаев, когда температура держится днями и почти не сбивается.

Дерматолог-трихолог Елена Климкина ранее рассказала, что пациенты, переболевшие ковидом, все чаще жалуются на неприятное последствие — выпадение волос. Причем проявиться оно может не сразу, а только через три или четыре месяца после выздоровления.