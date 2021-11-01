Путин пообещал россиянам лекарства от ковида

Лекарства от СОVID-19 будут доступны уже в ближайшее время. Такое заявление в понедельник сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом написало РИА «Новости».

Лидер России сообщил, что препараты для лечения коронавирусной инфекции сейчас разрабатываются. Их начнут использовать уже в ближайшее время, сказал Путин.

Нынешняя ситуация с коронавирусом в России очень сложная, отметил президент. По его словам, с начала пандемии в стране еще не фиксировали такого большого числа заболевших.

Глава государства напомнил, что единственным реальным спасением от тяжелого течения болезни и фатального исхода при ковиде остается вакцинация. И вспышки заболеваемости начинаются из-за того, что люди вовремя не сделали прививку, сказал он.

Путин также поручил Министерству обороны продолжать оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с ковидом. Кроме того, он анонсировал скорое начало поставок ракетной системы С-500, которую российская армия получит в ближайшие годы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен.