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    01 ноября 2021, 15:41

    Путин пообещал россиянам лекарства от ковида

    Президент РФ Путин: лекарства от COVID-19 будут доступны в ближайшее время

    Александр Блинов

    Лекарства от СОVID-19 будут доступны уже в ближайшее время. Такое заявление в понедельник сделал президент РФ Владимир Путин. Об этом написало РИА «Новости».

    Путин пообещал россиянам лекарства от ковида

    Лидер России сообщил, что препараты для лечения коронавирусной инфекции сейчас разрабатываются. Их начнут использовать уже в ближайшее время, сказал Путин.

    Нынешняя ситуация с коронавирусом в России очень сложная, отметил президент. По его словам, с начала пандемии в стране еще не фиксировали такого большого числа заболевших.

    Глава государства напомнил, что единственным реальным спасением от тяжелого течения болезни и фатального исхода при ковиде остается вакцинация. И вспышки заболеваемости начинаются из-за того, что люди вовремя не сделали прививку, сказал он.

    Путин также поручил Министерству обороны продолжать оказывать поддержку гражданскому населению в борьбе с ковидом. Кроме того, он анонсировал скорое начало поставок ракетной системы С-500, которую российская армия получит в ближайшие годы.

    Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России пока недостаточен.