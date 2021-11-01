Обладателям слабого иммунитета рекомендовали ревакцинироваться спустя полгода

Людям, у которых наблюдается низкий иммунный ответ, следует повторно прививаться от коронавируса спустя шесть месяцев. Во Всемирной организации здравоохранения назвали дозу бустерной.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович дала совет по ревакцинации в эфире телеканала «Россия 1».

«Сейчас рекомендуют людям с низким иммунитетом ревакцинироваться <…> через шесть месяцев», — сказала она.

Вуйнович добавила, что эффективность введенных в России нерабочих дней зависит в первую очередь от отношения к ситуации жителей страны. Свою роль сыграет и применение имеющихся противоэпидемических мер. Представитель ВОЗ назвала показатели ежедневной смертности большой цифрой.

«Очень важно, чтобы практически применялись все меры, о которых говорится 20 месяцев и дольше», — подчеркнула она, добавив, что это необходимо для снижения новых случаев COVID-19.

Схожая с Россией ситуация, по словам Вуйнович, складывается в европейских странах. Там тоже растет число случаев заражения. За последние две недели показатель вырос на 18%.

«Повышение смертности идет тем же трендом, что и повышение случаев», — подытожила специалист.