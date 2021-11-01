В России уровень коллективного иммунитета к коронавирусу должен быть не менее 80%. И он пока не достигнут. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус несколько меняется и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране, и в нашей тоже. Вот это цифра, которую нам надо достичь, достичь ее можно в первую очередь прививками», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24».

При этом Попова отметила, что темпы вакцинации растут, а это хороший прогностический признак. Также глава ведомства рассказала, что от 2% до 5% россиян заболевают ковидом после того, как прошли полный курс вакцинации. При этом привитых пациентов практически нет в больницах в тяжелом состоянии. все дело в том, что вакцинация защищает от серьезного течения заболевания и летального исхода.

Кроме того, по словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ситуация с коронавирусом в стране пока не становится легче. Он также отметил большой труд медработников.