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    24 июня 2021, 09:05

    Самозанятых и удаленщиков включили в список на обязательную вакцинацию в Москве

    Екатерина Шамина

    Обязательная вакцинация от коронавируса распространяется на самозанятых и работающих удаленно москвичей. При этом они должны находиться в столице.

    Самозанятых и удаленщиков включили в список на обязательную вакцинацию в Москве

    Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом разъяснил «Интерфаксу», что в 60% сотрудников, которые должны пройти обязательную вакцинацию, входят работающие удаленно и самозанятые.

    Однако эти сотрудники должны физически находиться в Москве, иначе их в расчет не возьмут. При этом они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной.

    Остальные 40% сотрудников в организации — это те, у кого есть медотвод либо антитела, полученные после болезни, а также другие лица «на усмотрение самих организаций».

    Ранее в Москве, Московской области и в нескольких регионах России ввели обязательную вакцинацию для работников сферы образования, транспорта, туризма, общественного питания, торговли. Также в столице с 28 июня заработают «бесковидные» кафе и рестораны.