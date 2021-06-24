Самозанятых и удаленщиков включили в список на обязательную вакцинацию в Москве

Обязательная вакцинация от коронавируса распространяется на самозанятых и работающих удаленно москвичей. При этом они должны находиться в столице.

Оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом разъяснил «Интерфаксу», что в 60% сотрудников, которые должны пройти обязательную вакцинацию, входят работающие удаленно и самозанятые.

Однако эти сотрудники должны физически находиться в Москве, иначе их в расчет не возьмут. При этом они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной.

Остальные 40% сотрудников в организации — это те, у кого есть медотвод либо антитела, полученные после болезни, а также другие лица «на усмотрение самих организаций».

Ранее в Москве, Московской области и в нескольких регионах России ввели обязательную вакцинацию для работников сферы образования, транспорта, туризма, общественного питания, торговли. Также в столице с 28 июня заработают «бесковидные» кафе и рестораны.