Подмосковье ужесточит ограничения. Главное о QR-кодах и вакцинации

Власти Московской области введут ряд ограничений для стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Новые нормы призваны ограничить количество социальных контактов, но распространяться они будут не на всех. Подробности рассказала во время брифинга заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ограничения и QR-коды

Первые ограничения в Московской области начнут действовать с четверга, 24 июня. На массовые мероприятия в закрытых помещениях не могут собираться более 50 человек. Для мероприятий на открытом воздухе предельное количество зрителей ограничили до 500 человек. Приостанавливается работа фуд-кортов, за исключением выноса и доставки.

Летние кафе и веранды Подмосковья продолжат работу, если на одного посетителя придется не менее трех квадратных метров. С 23:00 до 6:00 прекращается работа ночных клубов, баров и кальянных. Приостанавливается работа детских комнат.

Заселиться в гостиницу Московской области можно только при наличии сертификата о вакцинации, подтверждения перенесенной инфекции в течение шести месяцев или с отрицательным ПЦР-тестом.

Вторая стадия ограничений начнет действовать с 28 июня. Приостанавливается работа аттракционов и зоопарков. Кроме того, вводится запрет на использование инфраструктуры городских парков. Исключение составят скамейки и теневые навесы.

Попасть в обычное кафе или ресторан в Подмосковье с 28 июня смогут только прошедшие вакцинацию или переболевшие коронавирусной инфекцией за последние полгода. Все они получат специальный QR-код в своем личном кабинете на сайте госуслуг. При себе нужно иметь паспорт, чтобы подтвердить личность.

Ограничения на посещение заведений общественного питания не распространяются на детей и подростков, которых не вакцинируют.

Для остальных категорий граждан, включая тех, кто не может поставить прививку по медицинским показаниям, заведения общественного питания будут работать навынос или доставку.

«Мы учитываем, что в Московской области большое количество летних кафе и веранд, куда могут прийти все желающие. Но организаторам необходимо соблюдать санитарные меры, чтобы не допускать толп людей. Кафе в помещениях будут доступны только вакцинированным или переболевшим», — пояснила Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что с 15 июля к работе в такси начнут допускать водителей, которые прошли вакцинацию. Каждый из них должен показать QR-код с подтверждением прохождения процедуры.

Следить за выполнением новых требований будут различные ведомства. Нарушителям грозят крупные штрафы.

Если мы не достигнем ожидаемого эффекта по снижению случаев заражения, то Минздрав Московской области предложит новые меры. С 1 июля в общественный транспорт Подмосковья будут пускать только привитых пассажиров Светлана Стригункова.

Светлана Стригункова отметила, что это действительно жесткая мера и окончательное решение о ее введении примут в зависимости от развития ситуации в течение ближайших дней.

Доступная вакцинация

Сделать прививку от коронавируса в Московской области можно в одном из 430 пунктов. Часть из них открыта в торговых центрах и МФЦ. Для удобства жителей работают выездные мобильные бригады. Медики могут приехать в микрорайон с большим количеством жителей.

Основной упор сделан на вакцинации на предприятиях.

«Существует требование для компаний о том, что 15 июля не менее 60% работников должны получить первый компонент вакцины. Люфт в 40% оставили для людей, имеющих противопоказания или недавно переболевших», — напомнила Светлана Стригункова. Она подчеркнула, что для предприятий, где сотрудники не проходят вакцинацию, предусмотрены штрафы от 200 тысяч рублей.

Для приглашения на предприятие выездной бригады медиков руководители компаний могут оставить заявку на сайте Минздрава Московской области (https://covid.mz.mosreg.ru/). Там можно выбрать удобный день для проведения процедуры.

Вакцины в регионе достаточно. У нас поставки идут два-три раза в неделю. Мы планируем, что это будет соблюдаться и будут наращиваться объемы производства вакцин. Есть проблемы с поставками вакцины «КовиВак», потому что она производится в несколько меньших объемах Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что сейчас медики просят пройти вакцинацию тех, кто переболел более шести месяцев назад. Новый штамм коронавируса поражает всех, даже при высоком количестве антител. Но с прививкой заболевание пройдет в легкой форме.

«У нас количество жителей трудоспособного возраста из тех, кто лежит в стационаре, — 65%. То есть у нас выросла доля на 15% молодых пациентов, которым нужна госпитализация», — подчеркнула министр.

Отдельно Светлана Стригункова призвала жителей не отказываться от ношения масок в местах скопления людей. Она пояснила, что альтернативного способа избежать вируса сегодня нет. Даже несмотря на жаркую погоду, от средства индивидуальной защиты нельзя отказываться.

«Это необходимая мера, которую мы отменить не можем», — подчеркнула министр. Светлана Стригункова напомнила, что в Московской области действует горячая линия. По телефону 122 можно задать все вопросы по вакцинации.