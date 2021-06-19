Воробьев заявил, что вакцинация в Подмосковье важнее COVID-free зон в ресторанах

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе пока не планируют проводить эксперимент с COVID-free зонами в ресторанах, как в Москве. Главная задача в Подмосковье сейчас — вакцинация, заявил Воробьев в интервью РИА «Новости».

В Подмосковье сейчас работают веранды. А главная задача властей региона — активно заниматься вакцинацией, подчеркнул Воробьев.

В Московской области ранее одновременно с Москвой объявили о начале кампании по обязательной вакцинации отдельных категорий жителей. К середине августа в Подмосковье должны привить не менее 60% сотрудников, работающих в сферах торговли, общепита, ЖКХ, энергетики, образования, здравоохранения, социальной защиты, общественного транспорта и такси.

В Москве 19 июня стартовал проект по открытию ресторанов с так называемыми COVID-free зонами. Заведения будут открыты только для тех, кто уже сделал две прививки от коронавируса. Подтвердить вакцинацию нужно будет с помощью QR-кода. При этом людям с отрицательными результатами ПЦР- и ИФА-тестов не дадут права попасть в них. Такие рестораны смогут работать и в ночное время.