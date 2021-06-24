Обязанным пройти вакцинацию иностранцам объяснили, как это сделать в Москве

Мигранты и иностранцы, которые попали под обязательную вакцинацию, могут сделать укол в платных прививочных пунктах. Они скоро откроются в Москве. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на столичный оперштаб по борьбе с пандемией.

«В Москве заработают пункты платной вакцинации иностранных граждан, работающих в сферах, указанных в постановлении об обязательной вакцинации не менее 60% сотрудников сферы услуг», — говорится в сообщении оперштаба. Эти пункты уже начали разворачивать в столице.

Ранее москвичей предупредили, что в случае отказа от обязательной вакцинации их отстранят от работы, не будут платить зарплату и включать этот период в стаж, который дает право на отпуск. Ограничение не будет действовать, если прививку нельзя делать по медицинским показаниям.

Ситуация с коронавирусом начала резко ухудшаться в России в начале лета. Региональные власти начали вводить жесткие ковидные ограничения, на фоне которых темп прививочной кампании увеличился. Накануне заместитель председателя правительства Татьяна Голикова на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказала, что в течение недели смертность от COVID-19 в стране выросла на 21%.