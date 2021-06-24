Москвичей предупредили о последствиях отказа от обязательной вакцинации

Россияне, которых обязали привиться от коронавируса, могут оказаться делать укол, но тогда их отстранят от работы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб Москвы по борьбе с пандемией.

В оперштабе уточнили, что эта мера будет действовать, если у отказников нет медицинских противопоказаний. Также в период отстранения от работы отказавшемуся от прививки сотруднику не будут платить зарплату и включать это время в стаж, который дает право на отпуск.

После ухудшения эпидемической ситуации в начале лета руководство нескольких российских регионов ввело новые ограничения, среди которых обязательная вакцинация работников сферы обслуживания. В Москве с 28 июня непривитых и людей без антител не будут пускать в кафе и рестораны. Посидеть за столиком можно будет после сканирования специального QR-кода, в котором зашифрована информация о вакцинации, болезни или отрицательном результате ПЦР-теста.

Столичные власти запретили проводить массовые мероприятия с участием более 500 зрителей. Если на концерты и спектакли будут пускать только по QR-кодам, то эта мера действовать не будет. Жесткие ковидные ограничения ввели и в Московской области. Накануне вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что смертность от последствий заражения коронавирусом за неделю выросла на 21%.