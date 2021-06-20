«Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Какую вакцину выбрать для прививки?

Ряд регионов России вслед за Москвой и Подмосковьем ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Речь идет о сотрудниках сферы услуг, которые постоянно контактируют с клиентами. Они смогут выбрать один из трех российских препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» или «КовиВак». «360» рассказал, чем они отличаются.

«Спутник V»

Это первая зарегистрированная в России вакцина против коронавируса, которая стала в том числе первой в мире. Сейчас она считается самой распространенной в стране, этот препарат уже прошел все стадии испытаний. «Спутник V» используют не только в России, но и за рубежом — десятки стран зарегистрировали его на своих территориях.

Вакцина состоит из аденовирусов-векторов, которые не способны к размножению. В их ДНК встроен ген коронавируса, который вакцина доставляет в организм, чтобы активировать иммунный ответ.

Кого можно прививать?

Препарат успешно прошел все три стадии испытаний. Его можно использовать для вакцинации всех желающих старше 18 лет.

Противопоказания для прививки

Воздержаться от прививки стоит тем, кто имеет тяжелые формы аллергии. Пациентам с острыми заболеваниями или обострениями хронических болезней нужно отложить прививку до выздоровления или ремиссии. Вакцинироваться нельзя беременным и кормящим, а также несовершеннолетним.

Интервал между прививками

Интервал между двумя дозами препарата составляет 21 сутки.

Когда сформируются антитела?

В течение трех недель после второй прививки. Делать тест на антитела нужно не ранее чем на 42-й день после первой прививки.

Сколько сохраняется иммунитет?

По словам разработчиков, иммунитет сохраняется до двух лет. Такой вывод основан на применении других векторных вакцин. Однако окончательные результаты будут получены только через несколько лет — с момента создания вакцины прошло мало времени, чтобы понять, через какой период антитела пропадут.

«ЭпиВакКорона»

«ЭпиВакКорона» — вторая российская вакцина, которую разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». В отличие от «Спутника V», она не содержит в себе структур коронавируса: препарат полностью синтетический. Это значит, что элементы вакцины не размножаются в организме, а лишь способствуют появлению иммунного ответа.

Кроме того, она вызывает иммунный ответ на более широкий спектр возбудителей, а не на конкретные штаммы.

Кого можно прививать?

Препарат прошел клинические испытания для всех возрастных категорий, им можно прививать всех желающих старше 18 лет. Благодаря структуре вакцину можно использовать в том числе для людей с ослабленным иммунитетом.

Людям старше 65 лет посоветовали прививаться «ЭпиВакКороной» трижды, потому что иммунологическая эффективность вакцинации обратно пропорциональна возрасту пациента.

Противопоказания для прививки

Противопоказания во многом повторяют те, которые действуют для «Спутника V». Это тяжелые формы аллергии, острые заболевания или обострения хронических (вакцинироваться можно только после выздоровления или ремиссии), беременность и период грудного вскармливания, а также детский возраст до 18 лет.

Кроме того, препаратом нельзя прививаться людям с первичным иммунодефицитом, злокачественными опухолями или заболеваниями крови, а также в том случае, если на предыдущее введение вакцины проявились реакция или поствакцинальное осложнение.

Интервал между прививками

Интервал между двумя дозами препарата составляет 21 сутки.

Когда сформируются антитела?

Для проверки уровня антител нужны специальные тест-системы, потому что обычные не всегда могут верно определить уровень иммунного ответа. Выявить первые антитела можно уже через две недели после первой прививки, однако полноценный иммунитет появится только через 7–14 дней после второй дозы препарата.

Проверять уровень антител стоит не раньше чем через 42 дня после первой вакцинации. Сделать это можно в том же учреждении, где проходила вакцинация.

Сколько сохраняется иммунитет?

Известно, что иммунитет сохраняется до девяти месяцев. Однако окончательные результаты будут получены только через несколько лет: с момента создания вакцины прошло мало времени, чтобы понять, через какой период антитела пропадут.

«КовиВак»

Препарат стал третьей отечественной вакциной от коронавируса. Его разработали в Центре имени Чумакова в Москве.

«КовиВак» содержит сам вирус SARS-CoV-2, однако привести к заражению коронавирусом после попадания в организм он не сможет. Дело в том, что этот вирус убит и не способен размножаться в организме человека. По такой же технологии была изготовлена вакцина от полиомиелита, которая давно и успешно используется.

Кого можно прививать?

Пока использовать препарат могут только люди от 18 до 60 лет. «КовиВак» еще не прошел третью фазу клинических испытаний. В ее рамках проведут в том числе исследования для использования препарата возрастными пациентами — планируется, что они завершатся в июне.

Тогда же пройдут испытания для людей с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также хронической обструктивной болезнью легких.

Противопоказания для прививки

Как и две другие вакцины, «КовиВак» нельзя использовать при тяжелых формах аллергии. Если у пациента обострились хронические заболевания, прививку можно сделать только после ремиссии. Отложить вакцинацию придется и из-за острых инфекционных или других болезней — в таком случае с уколом лучше подождать до выздоровления.

Кроме того, препарат противопоказан людям, у которых бывают судороги или судороги с лихорадкой, а также если когда-либо появлялась острая реакция организма на другие вакцины.

Интервал между прививками

Как и первые два препарата от коронавируса, «КовиВак» состоит из двух компонентов. Чтобы получить полноценный иммунитет, нужно будет сделать две прививки. Однако, в отличие от «Спутника V», «ЭпиВакКороны», интервал между введением препаратов будет меньше.

Вторую прививку нужно будет сделать через 14 дней, а не через 21.

Когда сформируются антитела?

Точная информация появится после завершения третьей фазы клинических испытаний.

Сколько сохраняется иммунитет?

Доказано, что иммунитет к коронавирусу после прививки вакциной «КовиВак» сохраняется на протяжении шести месяцев. Однако окончательные результаты будут получены только через несколько лет: с момента создания вакцины прошло мало времени, чтобы понять, через какой период антитела пропадут.