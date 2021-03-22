Мясников предупредил о вспышке туберкулеза в России после пандемии

Пандемия коронавируса в России может стать причиной всплеска заболеваемости другого опасного заболевания. Телекдоктор Александр Мясников предупредил россиян о предстоящей волне туберкулеза.

«Нас ждет волна — это 100%. Мы не в лучшем положении. Ситуация в России куда хуже, чем в европейских странах и Америке», — сообщил известный врач в беседе с Ura.ru.

Телеведущий напомнил, что в развитых странах на 100 тысяч населения приходится около десяти заболевших туберкулезом, а в России — от 60 до 100. Такая ситуация характерна для многих других болезней, например рака.

Пандемия коронавируса, по мнению Александра Мясникова, станет одной из главных причин всплеска туберкулеза. За последний год Россия из-за карантина уменьшила обороты по выявлению носителей этого заболевания.

С теледоктором согласна кандидат медицинских наук, фтизиатр Наталья Скрынник. Она назвала ситуацию с туберкулезом опасной.

«Если выявляемость больных упала, то они будут обнаруживаться позднее, но уже в поздней форме. А пока они не обнаружены, они заразят других», — пояснила она.

Не стоит забывать, по мнению Скрынник, что COVID-19 не проходит для легких без последствий и в будущем может повлиять на эффективность диагностики и лечения туберкулеза.