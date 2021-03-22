Врач рассказал о лечении постковидного синдрома

Серьезной проблемой для переболевших COVID-19 становится постковидный синдром. Об этом заявил врач-терапевт Алексей Водовозов в интервью радио Sputnik.

Среди характерных симптомов у переболевших COVID-19 врач назвал слабость, затрудненное дыхание и изменение вкусовых ощущений.

«О постковидном синдроме заговорили в середине прошлого года, но тогда было немного не до этого. Тогда надо было решать другие проблемы, а сейчас на первый план выходит эта вещь», — сказал Водовозов.

После выздоровления около 10-25% жителей России чувствуют на себе последствия болезни. Постковидный синдром менее опасен, чем сам COVID-19, однако его также нужно лечить. Неправильное лечение может усугубить ситуацию. Если человек чувствует после перенесенной коронавирусной инфекции чувствует себя не очень хорошо, то нудно обратиться к специалисту.

Если симптомы не ярко выражены, то с недугом можно справиться в домашних условиях. Для этого можно скачать рекомендации европейского бюро Всемирной организации здравоохранения для людей, перенесших COVID-19.