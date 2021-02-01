Названо число россиян с ВИЧ

Всего в России сейчас живут более 1,1 миллиона человек с ВИЧ. Основная причина их смерти — туберкулез на фоне ослабленного вирусом иммунитета. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«В России на 31 декабря 2020 года — это предварительные пока данные, официальные данные будут несколько позже — зарегистрированы более 1,1 миллиона человек, живущих с ВИЧ. По данным Роспотребнадзора, ВИЧ на сегодняшний день — это одно из наиболее распространенных инфекционных заболеваний», — приводит РИА «Новости» слова заместителя председателя правительства.

Во время заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Голикова добавила, что на 100 тысяч населения показатель новых случаев заболевания ВИЧ составил 40,77. Она отметила, что с 2018 года впервые за последние 14 лет при росте числа обследований медики отметили снижение темпов прироста заразившихся ВИЧ с 13,4% в 2012 году до 2,2%.

По ее словам, в прошлом году смертность от ВИЧ снизилась на 4,3%. Средний возраст умерших — 39 лет.