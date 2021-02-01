Онколог предупредил о росте заболеваемости раком к 2030 году
Главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ Андрей Каприн рассказал радиостанции «Говорит Москва», что к 2030 году в стране увеличится количество заболевших раком.
Отмечается, что рост заболеваемости связан с особенностями жизни и повышением выявляемости рака на ранней стадии. По словам специалиста, сейчас в РФ ежегодно регистрируется около 640 тысяч заболевших.
«Должен сказать, что все равно где-то действительно к тридцатому году, если мы будем хорошо жить и долго жить, то увеличится количество заболевших», — предупредил Каприн.