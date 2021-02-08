Минздрав предупредил о риске подхватить туберкулез после ковида

Переболевшие ковидом пациенты имеют повышенный риск заболевания туберкулезом. При подозрении на коронавирус необходимо провести обследование и на туберкулез, сообщил Минздрав.

«После перенесенного COVID-19 у многих пациентов в легких формируются выраженные остаточные изменения в виде фиброза. Можно предположить, что эта категория пациентов имеет повышенный риск развития туберкулеза в последующем», — сказано в рекомендациях министерства по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

В Минздраве отметили, что туберкулез может появиться не только после ковида, но также до или во время него. Чтобы исключить развитие заболевания, пациента на начальном этапе должны проверить на туберкулез. Это необходимо сделать одновременно со сдачей теста на коронавирус.

Пока врачи не знают конкретных последствий заражения коронавирусом у больных туберкулезом, подчеркивается в рекомендациях. При этом есть публикации о том, что туберкулез делает более тяжелым течение ковида. Это относится и к латентной форме заболевания.