Вакцину от туберкулеза назвали одним из главных российских изобретений 2020 года

Роспатент назвал главные российские изобретения 2020 года. Среди них вакцина от туберкулеза и более дешевый способ получения энергии.

Роспатент составил топ-10 изобретений России в 2020 году. Рейтингом поделилось РИА «Новости».

«Полиантигенная вакцина для профилактики и вспомогательного лечения туберкулеза. Созданная вакцина обладает двойным эффектом, с одной стороны, защищает от заражения туберкулезом, а, с другой стороны, позволяет вылечиться от туберкулеза уже заболевшему человеку», — рассказали в Роспатенете.

Вакцина успешно завершила вторую фазу клинических испытаний и начала подготовку к заключительной фазе.

На второй строчке расположилась система автоматического управления траекторным движением транспортного средства с функцией курсовой устойчивости. Она решает проблему потери курсовой устойчивости за счет устранения отклонения движения автомобиля от заданной траектории.

Новый способ получения игольчатого кока стал важным изобретением в прошлом году, которое решит проблему импортозамещения. Сырье используют при производстве батарей для электромобилей.

В интернет-отрасли также появились новинки, достойные внимания. Программисты создали технологию, которая позволяет отличить интеллектуального бота от живого оператора «и пресечь нелегитимные действия в отношении защищаемого сайта, портала, банковской системы». Также в России создали антенну малой высоты, которая обладает широкой полосой рабочих частот и малой взаимосвязью между излучателями.

В строительстве теперь используют технологию вспененного полистирола. Стройматериал с российскими добавками предотвращает воспламенение и самостоятельное их горение.

Исследовать мировой океан поможет способ пассивного определения координат источников гидроакустического излучения. Благодаря изобретению, которое способно подавлять помехи, можно с легкостью определить местоположение источника наблюдение.

В медицинской сфере Роспатент отметил прибор, позволяющий выполнять нейрохирургические операции с высокой точностью.

«Во время нейрохирургической операции лазерный луч непрерывно сканирует окружающие ткани. В случае опасного сближения хирургического инструмента с сосудом или нервом, врач получает об этом сигнал», — рассказали в службе.

В топ-10 лучших изобретений 2020 года попал набор для выявления возбудителей инфекционных заболеваний, который позволяет выявить вирус в одну стадию. Точность определения вирусов у него в четыре раза выше, чем при двухстадийном выполнении анализа.

Изобретение нового способа создания солнечных элементов на основе минералов перовскитов может в будущем заменить традиционные солнечные батареи на основе кремния. Новые приборы для получения солнечной энергии будут экологичнее и дешевле.