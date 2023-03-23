Важное 23 марта 2023, 16:39 Минздрав сообщил о локализации очагов сибирской язвы в России Глава Минздрава Мурашко: в России локализовали очаги сибирской язвы РИА «Новости»

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Специалисты локализовали очаги распространения сибирской язвы, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. В интервью корреспондента издания Life он рассказал, что дальнейшего распространения вируса не будет. Ранее в стране выявили несколько случаев заражения.

«Все локализовано. [Дальнейшего распространения] не будет», — подчеркнул министр здравоохранения.

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В середине марта два жителя Чувашии заразились сибирской язвой. Глава республики Олег Николаев заявил, что пациентов госпитализировали, врачи оказывают им необходимую помощь. После этого в деревне Старое Акташево ввели карантин. Срок его действия не определили, для его прекращения потребуется особое распоряжение.

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Региональное отделение Роспотребнадзора сообщило, что источником заражения стала туша быка. Ведомство отметило, что очаг распространения обработали, а ситуация находится под полным контролем. Днем 22 марта стало известно, что признаки сибирской язвы обнаружили у третьего жителя Чувашии. В тот же день подобного пациента выявили в Московской области.