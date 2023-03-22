22 марта 2023, 19:08
Пациента с подозрением на сибирскую язву выявили в Подмосковье
Роспотребнадзор сообщил о выявлении пациента с подозрением на сибирскую язву в Подмосковье
В Московской области выявили пациента с подозрением на сибирскую язву, рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. По данным ведомства, он прибыл в Подмосковье из Чувашии, сообщил ТАСС.
В Роспотребнадзоре заявили, что специалисты уже приступили к эпидрасследованию.
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«Организован комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — рассказали в ведомстве.
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Пациента с подозрением на сибирскую язву отправили в одну из больниц Московской области. Сотрудники регионального Роспотребнадзора добавили, что держат ситуацию на контроле.
Ранее у двух жителей Цивильского района Чувашии выявили сибирскую язву. Власти сообщили, что источником заражения оказалась туша быка. На место отправились специалисты, они провели дезинфекцию и установили контроль за пациентами.
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