Здоровье 16 марта 2023, 23:03 Карантин ввели в чувашской деревне из-за сибирской язвы Глава Чувашии Николаев объявил карантин из-за сибирской язвы в деревне Старое Акташево РИА «Новости»

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Указ о введении карантина из-за сибирской язвы на территории деревни Старое Акташево подписал глава Чувашии Олег Николаев. Врачи выявили среди местных жителей случая заражения. Документ опубликовали на официальном интернет-портале органов власти республики.

«Установить ограничительные мероприятия по сибирской язве на территории эпизоотического очага, неблагополучного пункта и угрожаемой зоны с 16 марта 2023 года до особого распоряжения», — уточнили в официальном сообщении.

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Эпизоотический очаг обнаружили на территории личного подсобного хозяйства на улице Запрудной.

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На период карантина территорию эпизоотического очага никто кроме сотрудников организаций Госветслужбы РФ не посещает. Также запрещено ввозить и вывозить животных, и заниматься заготовкой кормов.

Роспотребнадзор ранее сообщил, что источником заражения сибирской язвой двух жителей Чувашии стала туша быка. Сейчас заразившиеся находятся в больнице, их состояние оценивается как средней тяжести.