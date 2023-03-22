Здоровье 22 марта 2023, 19:36 Третий житель Чувашии заразился сибирской язвой Глава Чувашии Николаев: признаки сибирской язвы обнаружили у третьего жителя республики РИА «Новости»

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Признаки заболевания сибирской язвой обнаружили у третьего жителя Чувашии. Об этом глава региона Олег Николаев написал в своем Telegram-канале.

«К сожалению, он находится не в Чувашской Республике. В настоящее время в рамках взаимодействия медицинских организаций предприняты все меры в соответствии с регламентами», — сказал он.

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Глава республики сообщил, что пациента изолировали, сейчас он находится под наблюдением медиков. У него взяли анализы, которые еще исследуют в лаборатории.

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При этом ранее появилась новость, что пациента с подозрением на сибирскую язву выявили в Московской области. По сведениям Роспотребнадзора, он прибыл в Подмосковье из Чувашии.

Николаев заявил, что власти готовы как можно скорее его транспортировать в республику, чтобы продолжить лечение в регионе.

О том, что два жителя Республики Чувашия заразились сибирской язвой, стало известно неделю назад. Сообщалось, что все контактировавшие с заболевшими получают профилактическое лечение и наблюдаются врачами. На территории деревни Старое Акташево, где проживали заразившиеся, ввели карантин. В Роспотребнадзоре заявили, что источником сибирской язвы стала туша быка.

Как сообщил сегодня Николаев, новый зараженный также участвовал в забое больного животного.