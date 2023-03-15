Здоровье 15 марта 2023, 16:39 Назван источник заражения сибирской язвой жителей Чувашии Роспотребнадзор назвал тушу быка источником заражения сибирской язвой в Чувашии РИА «Новости»

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Туша быка стала источником заражения сибирской язвой двух человек в Цивильском районе Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«Путем взятия проб с объектов окружающей среды установлен источник инфекции, факторы и пути передачи. По результатам эпидемиологического расследования выяснили, что причиной заражения стал контакт с разделанной тушей быка», — сообщили в ведомстве.

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Специалисты провели дезинфекцию в очаге распространения инфекции, установили медицинское наблюдение за контактными лицами. Роспотребнадзор подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем.

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Глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что заразившихся отвезли в больницу, они находятся в состоянии средней тяжести под пристальным контролем медиков.

Сибирская язва поражает легкие, кожу, миндалины, кровоток и кишечник как человека, так и животного.