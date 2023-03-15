15 марта 2023, 11:04
Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии
Глава Чувашии Николаев сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой
Два жителя Республики Чувашия заразились сибирской язвой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.
«Два местных жителя заразились сибирской язвой, мы провели оперативное совещание. Угрозы жизни граждан нет, их госпитализировали с подтвержденным диагнозом, они получают необходимое медицинское лечение», — написал он.
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По словам губернатора, заразившиеся пребывают в состоянии средней тяжести, медики дают положительный прогноз на их выздоровление.
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«Все контактировавшие с заболевшими получают профилактическое лечение, они находятся на постоянном наблюдении у врачей», — добавил Николаев.
Глава региона добавил, что в республике уже приняли алгоритм действия для противодействия распространению заболевания.
Сибирская язва является острой инфекционной болезнью человека и животных, поражающей кровоток, миндалины, легкие, кишечник и кожу.
В июне 2022 года с подтвержденным заболеванием сибирской язвой в больницу доставили жительницу Ставропольского края.
Врачи
Чувашия
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