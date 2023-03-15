Общество 15 марта 2023, 11:04 Два человека заразились сибирской язвой в Чувашии Глава Чувашии Николаев сообщил о двух случаях заражения сибирской язвой

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Два жителя Республики Чувашия заразились сибирской язвой. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Олег Николаев.

«Два местных жителя заразились сибирской язвой, мы провели оперативное совещание. Угрозы жизни граждан нет, их госпитализировали с подтвержденным диагнозом, они получают необходимое медицинское лечение», — написал он.

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По словам губернатора, заразившиеся пребывают в состоянии средней тяжести, медики дают положительный прогноз на их выздоровление.

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«Все контактировавшие с заболевшими получают профилактическое лечение, они находятся на постоянном наблюдении у врачей», — добавил Николаев.

Глава региона добавил, что в республике уже приняли алгоритм действия для противодействия распространению заболевания.

Сибирская язва является острой инфекционной болезнью человека и животных, поражающей кровоток, миндалины, легкие, кишечник и кожу.

В июне 2022 года с подтвержденным заболеванием сибирской язвой в больницу доставили жительницу Ставропольского края.