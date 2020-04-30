Жители Подмосковья войдут в масочный режим без хлопот. Средства защиты продают в аптеках и раздают волонтеры

Полмиллиона бесплатных масок раздали в Подмосковье за прошедшие две недели. В ближайшее время акцию снова продолжат. Воробьев заявил что уже дал команду подготовить еще полмиллиона масок, чтобы жители, которые не имеют возможности купить средства защиты, могли получить их бесплатно.

«Мы продолжим акцию по бесплатной раздаче масок. За прошедшие две недели мы раздали полмиллиона. Дал команду сделать еще столько же. В случае, если у кого-то нет масок и возможности их купить, наши волонтеры на пересадочных узлах, сотрудники ГИБДД будут эту работу проводить (раздавать бесплатно маски — прим. ред.)», — заявил он.

Глава региона напомнил, что еще месяц назад масок в аптеках были минимальное количество или их не было вообще. Но сейчас промышленность нарастила объемы по выпуску средств защиты, и поэтому в продаже маски есть.

«Поэтому поэтапно и аккуратно мы будем просить вас — тех, кто ездит на работу, кто занимается или вынужден выходить из дома, все-таки надевать маску. Это позволит вам не заболеть и сохранить жизни и, самое главное, не заразить других», — обратился Андрей Воробьев к жителям Подмосковья.

По словам губернатора, главы округов обязаны позвонить в каждую аптеку, чтобы убедиться, что маски есть в наличии.

«Я дал команду главам до конца сегодняшнего дня прозвонить каждую аптеку и убедиться, что маски есть, и установить регламент продаж. Если их действительно много, в чем я сомневаюсь, то не нужно ограничивать. Если по-прежнему ограниченное количество, то нужно установить стандарт — 10-20 масок чтобы человеку продавали», — подчеркнул губернатор.

По его словам, следующий шаг, который предстоит совершить региону, — это жизнь и работа в условиях новой системы личной безопасности.

Маска, я думаю, пришла к нам навсегда или почти навсегда Андрей Воробьев.

Главный санитарный врач Московской области выпустил постановление о введении масочного режима в регионе. Это значит, что каждый житель Подмосковья должен надевать средство защиты при выходе из дома. Контроль за исполнением этого правила начнут вводить поэтапно.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил что это необходимая мера, чтобы регион, который вышел на плато, но еще имеет прирост по количеству новых зараженных коронавирусом, вышел на отрицательную динамику. Нужно пойти на этот шаг, чтобы после спокойно вернуться к обычной жизни.