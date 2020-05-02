Месячный запас масок создали в аптеках Подмосковья. За их наличием будут следить и быстро подвозить новые

Необходимый запас масок сформировали в Подмосковье по поручению губернатора. В настоящий момент все государственные аптеки сети «Мособлмедсервис» имеют месячный запас этих средств защиты. Об этом рассказала директор сети Ирина Полетыкина.

«Мы уже закупили медицинские маски в достаточном количестве и сформировали месячный запас в госаптеках. Проводим постоянный мониторинг их наличия и при необходимости оперативно пополняем», — заявила она.

Начиная с 12 мая всем жителям Московской области при выходе из дома нужно будет надевать маску. Такое постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.

Он заявил, что всему Подмосковью придется привыкнуть жить и работать в новых условиях системы личной безопасности. «Маска, я думаю, пришла к нам навсегда или почти навсегда», — подчеркнул руководитель региона.

«Очень важно, чтобы жители ответственно подошли к рекомендации, использовали маски и респираторы во всех местах общего пользования — в магазинах, аптеках, в общественных местах, а также на работающих предприятиях и при передвижении на транспорте», — сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

На время майских праздников у жителей есть время привыкнуть к ношению масок, а заодно и приобрести их себе в аптеках. С 12 мая ношение этих средств защиты будет обязательным требованием ко всем. Следить за исполнением будут сотрудники полиции, ГИБДД и других правоохранительных органов. Нарушителей ждет штраф 4000 рублей.

Ранее решение о введении масочного режима в различных регионах России одобрила главный санитарный врач Анна Попова. Она отметила, что это необходимая мера, чтобы сократить число новых случаев заражения. Она пояснила, что у некоторых людей заражение происходит без всяких симптомов, но при этом они представляют собой источник распространения возбудителя.