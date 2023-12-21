Общество 21 декабря 2023, 08:56 Екатерина Дунцова выдвинулась на выборы президента России ЦИК принял документы связанной с Ходорковским журналистки Екатерины Дунцовой РИА «Новости»

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Бывший депутат Ржевской городской думы Тверской области Екатерина Дунцова подала в Центральную избирательную комиссию прошение о регистрации инициативной группы избирателей. Она решила выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента России, сообщило РИА «Новости».

«Все представленные кандидатом документы мы приняли, подтверждение о приеме документов подписано. Теперь в установленные законом сроки ЦИК будет эти документы изучать», — сказал агентству член комиссии Евгений Шевченко.

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Екатерине Дунцовой 40 лет. Она известна как бывший депутат Ржевской гордумы, журналист и юрист. По информации агентства, самовыдвиженка связана с аффилированными бизнесменом Михаилом Ходорковским * проектами. Она объявила в соцсетях, что решила выдвинуть свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года. В течение пяти дней ЦИК рассмотрит заявление и, если инициативную группу зарегистрируют, она откроет избирательный счет и начнет сбор подписей.

Комиссия получила документы 16 кандидатов, в том числе действующего президента Владимира Путина. Выборы назначили на 17 марта. Голосование пройдет во всех регионах России, в том числе в Донбассе.

* Решением Минюста России включен в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента.