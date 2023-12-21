21 декабря 2023, 01:50
КПРФ выбрала соперника для Путина на президентский выборах
Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру депутата Харитонова на выборы президента
Президиум ЦК КПРФ одобрил выдвижение кандидатуры депутата Госдумы Николая Харитонова на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в партии.
«Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», — уточнил он.
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Что известно о Харитонове: ему 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, является главой комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, а недавно получил награду — Героя Труда. В 2004 году он баллотировался от КПРФ на пост главы государства, но занял второе место по итогам выборов.
Ранее политолог Евгений Минченко посоветовал КПРФ выдвинуть на выборы президента в 2024 году ее лидера Геннадия Зюганова. По его словам, у него самый узнаваемый бренд, поэтому потребуется меньше денег «на раскрутку». Помимо этого, Зюганов возглавляет не только партию, но и парламентскую фракцию, поэтому все логично и даже солидно. По такому пути уже пошли партия ЛДПР, выдвинувшая своего лидера Леонида Слуцкого на президентские выборы.
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