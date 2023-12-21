Выборы 21 декабря 2023, 01:50 КПРФ выбрала соперника для Путина на президентский выборах Президиум ЦК КПРФ поддержал кандидатуру депутата Харитонова на выборы президента РИА «Новости»

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Президиум ЦК КПРФ одобрил выдвижение кандидатуры депутата Госдумы Николая Харитонова на президентские выборы в 2024 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в партии.

«Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», — уточнил он.

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Что известно о Харитонове: ему 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, является главой комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики, а недавно получил награду — Героя Труда. В 2004 году он баллотировался от КПРФ на пост главы государства, но занял второе место по итогам выборов.

Ранее политолог Евгений Минченко посоветовал КПРФ выдвинуть на выборы президента в 2024 году ее лидера Геннадия Зюганова. По его словам, у него самый узнаваемый бренд, поэтому потребуется меньше денег «на раскрутку». Помимо этого, Зюганов возглавляет не только партию, но и парламентскую фракцию, поэтому все логично и даже солидно. По такому пути уже пошли партия ЛДПР, выдвинувшая своего лидера Леонида Слуцкого на президентские выборы.