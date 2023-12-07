07 декабря 2023, 10:17
Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Постановление об этом приняли на заседании Совета Федерации в четверг, 7 декабря.
«Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в Совфеде.
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При этом она подчеркнула, что избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения президентских выборов.
Первое официальное заседание Центризбиркома, посвященное старту президентской кампании, пройдет 8 декабря.
В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства.
«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.
Выборы президента РФ
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