Важное 07 декабря 2023, 10:17 Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года РИА «Новости»

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Выборы президента России назначили на 17 марта 2024 года. Постановление об этом приняли на заседании Совета Федерации в четверг, 7 декабря.

«Впервые в истории новой России выборы президента будут проходить в такой токсичной геополитической атмосфере», — заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, выступая в Совфеде.

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При этом она подчеркнула, что избирательная система России обладает запасом прочности для должного проведения президентских выборов.

Первое официальное заседание Центризбиркома, посвященное старту президентской кампании, пройдет 8 декабря.

В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства.

«Понятно, что эта тема все больше и больше привлекает внимание политологов, специалистов. Пока никаких решений на этот счет не принималось», — подчеркнул представитель Кремля.