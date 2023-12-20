Выборы 20 декабря 2023, 12:04 ЦИК зарегистрировала группу избирателей в поддержку Путина РИА «Новости»

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Центризбирком России зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на президентских выборах 2024 года. Об этом написало РИА «Новости».

Кроме того, зарегистрированы уполномоченные представители группы, в числе которых оказался ректор МГЮА Виктор Блажеев. Постановление было принято членами ЦИК на заседании в среду.

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Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что на проведение электронного голосования на предстоящих в марте выборах подали заявки 28 субъектов РФ. По ее словам, у Оренбургской и Тульской области есть опыт проведения такого голосования, но руководство решило в этот раз провести голосование в традиционном формате.

Путин подал документы в ЦИК 18 декабря. В Кремле сообщили, что на время предвыборной кампании он не планирует брать отпуск. Глава государства продолжит работать.