Власть 18 апреля 2024, 18:15 «Уже в рабочем режиме». Чибис рассказал Путину, что восстанавливается после ранения Мурманский губернатор Чибис рассказал Путину, что выздоравливает после ранения РИА «Новости»

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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и президент России Владимир Путин пообщались по видеосвязи. Трансляция разговора появилась на сайте Кремля. Чибис ответил на вопрос главы государства о самочувствии.

«Спасибо большое, восстанавливаюсь, но уже на рабочем месте, в рабочем режиме», — доложил он.

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Глава региона добавил, что хотел бы рассказать о результатах пятилетней работы. Он сообщил о миграционном приросте, росте рождаемости и успехах в экономике.

Онлайн-встреча Путина и Чибиса анонсировалась в Кремле ранее.

Житель Мурманской области напал на Андрея Чибиса с ножом вечером 4 апреля. Губернатор получил ранение в живот. Его оперативно прооперировали. Уже через несколько дней Чибис пошел на поправку.

Подозреваемого в нападении арестовали. Он останется под стражей до 5 июня. Во время судебного заседания мужчина утвердительно ответил на вопрос о том, готов ли он извиниться перед пострадавшим.