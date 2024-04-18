Власть 18 апреля 2024, 13:32 Путин пообщается с вышедшим на работу после ранения Чибисом Песков: Путин 18 апреля пообщается с Чибисом по видеосвязи Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Президент России Владимир Путин 18 апреля пообщается по видеосвязи с выздоровевшим после ранения губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Акцент на региональных делах. У президента сегодня будет видеоконференцсвязь с мурманским губернатором Андреем Чибисом — он вышел на работу», — процитировало официального представителя Кремля РИА «Новости».

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Кроме того, у Путина запланированы рабочие встречи в закрытом режиме, а также общение по видеоконференцсвязи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. Песков добавил, что и Крым, и Мурманская область «чрезвычайно важны» и имеют свою специфику. У Путина состоится «серьезный разговор» с главами этих территорий. Подробностей его пресс-секретарь не уточнил.

Покушение на Чибиса произошло вечером 4 апреля. Местный житель набросился на главу Мурманской области с ножом и ранил в живот. Андрея Чибиса срочно прооперировали. Уже 9 апреля стало известно, что состояние раненого улучшается. Подозреваемого в нападении арестовали.