Общество 09 апреля 2024, 16:58 Состояние пережившего покушение Чибиса улучшилось Минздрав: Чибиса переведут из реанимации в хирургическое отделение Министерство информационной политики Мурманской области

Читать 360tv в

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, пережившего покушение 4 апреля, постепенно улучшается. Об этом сообщил глава Минздрава региона Дмитрий Панычев. Его слова привел Telegram-канал оперштаба Мурманской области.

По мнению Панычева, самый опасный период миновал. Чибису стало лучше, благодаря крепкому здоровью и профессиональным действиям врачей.

Реклама

«Сегодня переводим его из реанимации в отделение хирургического профиля и продолжаем посиндромную терапию», — добавил министр.

Ранее Чибис сообщил, что после покушения «встал на ноги». Он продолжает следовать всем рекомендациям врачей.

Покушение на губернатора произошло в Апатитах. Местный житель набросился на Чибиса с ножом. На допросе мужчина заявил, что испытывал неприязнь к главе региона.