Криминал 06 апреля 2024, 12:12 Обвиняемый в покушении на Чибиса заявил, что готов извиниться РИА «Новости»: обвиняемый в нападении на Чибиса решил извиниться перед ним РИА «Новости»

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Житель Апатитов, подозреваемый в покушении на жизнь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, выразил готовность извиниться перед раненым. Об этом сообщило РИА «Новости».

Задержанный отметил, что сожалеет о своем поступке и хочет принести ему извинения. Такое заявление фигурант уголовного дела сделал на выездном закрытом заседании суда в больнице. Подозреваемого при задержании ранили, поэтому он сейчас находится в госпитале.

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Мужчине задали вопрос о том, готов ли он извиниться перед главой Мурманской области. Сначала подозреваемый, ответил «нет», но позже согласился и признался, что не услышал вопрос с первого раза.

«Да, да, да, конечно, сделаю», — подтвердил мужчина.

Чибис 4 апреля получил ножевое ранение в живот, губернатора прооперировали и поместили в реанимацию. В покушении на него подозревают 42-летнего жителя Апатитов. На допросе задержанный признался, что напал на губернатора из-за личной неприязни.