Власть 21 марта 2023, 11:11 Кортеж Си Цзиньпина по пути на переговоры заметили на улицах Москвы «Известия»: кортеж председателя КНР Си Цзиньпина выехал из отеля в Москве

Читать 360tv в

Официальная программа визита председателя КНР Си Цзиньпина продолжилась. «Известия» сняли его кортеж при выезде с территории отеля на улице Вильгельма Пика в Москве.

Реклама

Китайский лидер остановился в пятизвездочном отеле рядом с традиционным китайским ландшафтным парком в районе станции метро «Ботанический сад». Утром 21 марта кортеж из черных микроавтобусов и автомобилей с проблесковыми маячками в сопровождении ДПС выехал с его территории. Одну из машин украсили флагом Китая.

Си Цзиньпин прилетел в Россию 20 марта и в течение 4,5 часа общался с президентом Владимиром Путиным. Официальные переговоры с участием делегации и членов правительства пройдут 21 марта. Председатель КНР также встретится с премьер-министром Михаилом Мишустиным и уедет 22 марта.

Журналисты внимательно следили за приемом китайского лидера. Так, вопреки традиции, во Внуково ему не стали предлагать хлеб с солью, а усадили в автомобиль марки Hongqi и повезли в Москву. Вдоль дороги по инициативе Союза китайских предпринимателей установили баннеры с приветствиями. Кремлевские повара приготовили для него уху из стерляди, десерт «Павлова», оленину с вишневым соусом и закуски.