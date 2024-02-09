Мир 09 февраля 2024, 05:06 Путин оценил работу американской пропаганды Путин: в войне с пропагандой США победить сложно, есть риск засветить источники Pxhere

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США взяли под контроль многие мировые СМИ и в войне пропаганды с этой страной победить очень непросто. В этом в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону признался президент России Владимир Путин.

«В войне пропаганды очень сложно победить Соединенные Штаты, потому что они контролируют все мировые СМИ и очень многие европейские», — отметил Путин.

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Американские фонды он назвал конечным бенефициаром крупнейших средств массовой информации Европы.

Путин заметил, что борьбу с пропагандой вести можно, но такая тактика обойдется «себе дороже».

«Мы можем просто засветить свои источники информации, а результата не добьемся», — подытожил Путин.

Честная журналистика, отмечал он, может сыграть роль в излечении мира. Пока что, по словам президента России, он переживает период тяжелой болезни и разделен на две части.