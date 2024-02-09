Мир 09 февраля 2024, 07:26 Интервью Карлсону открыло Путину окно возможностей — аргентинский политолог Политолог Пачилья: интервью Путина Карлсону раскрыло суть конфликта на Украине Пресс-служба Кремля

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Дав интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, президент России Владимир Путин показал всему миру другую точку зрения на украинский конфликт, более реалистичную. Эта беседа открыла для него окно возможностей, заявил РИА «Новости» аргентинский политолог Алехандро Пачилья.

«Это интервью крайне важно, чтобы представить реальную точку зрения о том, что произошло и происходит в рамках этого конфликта. <…> Я считаю, что с таким выдающимся журналистом открывается окно [возможностей], чтобы послание Владимира Путина дошло [до людей]», — сказал он.

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Алехандро Пачилья выразил надежду на то, что это интервью дойдет до жителей Западной Европы, США и Канады без цензуры. Он не уверен, что зарубежным СМИ позволят опубликовать его без искажений, но заявил, что очень важно донести прозвучавшее до зрителей.

Интервью Владимира Путина Такеру Карлсону посмотрели в X (бывшем Twitter) и на YouTube более 40,5 миллиона пользователей. Кроме проведения спецоперации на Украине они обсудили экономику США, компетентность правительства Германии, миф о российской угрозе и обмен заключенными.