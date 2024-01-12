Власть 12 января 2024, 13:48 Песков ответил на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию Песков: дата послания Путина Федеральному собранию пока не определилась РИА «Новости»

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Кремль еще не определился с датой послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет, пока точной даты нет», — процитировало его РИА «Новости».

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Представитель Кремля пообещал информировать журналистов о подвижках в этом вопросе.

Президент России обращается к парламенту ежегодно. В прошлый раз Путин выступил с посланием Федеральному собранию 21 февраля 2023 года. Тогда он анонсировал создание государственного фонда поддержки бойцов СВО и их семей, сообщил о выходе России из Договора о сокращении стратегического наступательного вооружения и напомнил предпосылки к началу спецоперации. По данным ВЦИОМ, более 78% россиян сочли слова главы Путина искренними и честными. До этого послание главы государства Федеральном собранию прозвучало в 2021 году.

В апреле 2023-го Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле еще не начинали готовиться к следующему посланию президента.